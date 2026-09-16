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Газета «Культура»

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«Лопни, но держи фасон!»: балетный мир отмечает 100-летие со дня рождения Людмилы Сахаровой

«Лопни, но держи фасон!»: балетный мир отмечает 100-летие со дня рождения Людмилы Сахаровой

Народная артистка СССР, многолетний художественный руководитель Пермского государственного хореографического училища Людмила Павловна Сахарова воспитала плеяду выдающихся балерин и внесла неоценимый вклад в историю хореографического образования.

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