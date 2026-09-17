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Глава Microsoft AI: Anthropic должна перестать учить Claude думать о собственном сознании

Глава Microsoft AI: Anthropic должна перестать учить Claude думать о собственном сознании

Главная претензия Сулеймана касается новой https://www.anthropic.com/constitution Claude — документа, который задает модели правила поведения и ценности.

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