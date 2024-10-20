Диалог сквозь века: почему Италия не "отменила" российскую культуру

У России и Италии много общего, объединяющего нас в культурно-историческом контексте. Возможно, поэтому в нынешних реалиях эта страна – уникальное место в Европе, где культура выведена за пределы политики и попытки продвигать «отмену России» не находят поддержки у итальянцев.