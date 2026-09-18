❓ Психолог объяснил, почему подростки выбирают драку для решения конфликтов Психолог Николай Никифоров подчеркнул, что подростковый возраст — сложный этап формирования личности, характеризующийся попыткой самостоятельного мышления, юношеским максимализмом и эмоциональными колебаниями.
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