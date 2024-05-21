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ФАС оштрафует дочернюю компанию "Лукойла" за разные цены на дизтопливо 

ФАС оштрафует дочернюю компанию "Лукойла" за разные цены на дизтопливо 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила, что нижегородская "дочка" "Лукойла" реализовала в мелком опте дизельное топливо для региональных аграриев по разным ценам в один период времени, передает корреспондент The Moscow Post в Нижегородской области.

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