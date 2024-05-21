ФАС оштрафует дочернюю компанию "Лукойла" за разные цены на дизтопливо 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила, что нижегородская "дочка" "Лукойла" реализовала в мелком опте дизельное топливо для региональных аграриев по разным ценам в один период времени, передает корреспондент The Moscow Post в Нижегородской области.