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Царьград

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Священник снял вопрос об отношении Церкви к инопланетянам и другим цивилизациям

Священник снял вопрос об отношении Церкви к инопланетянам и другим цивилизациям

Споры о существовании внеземных цивилизаций волнуют не только ученых, но и верующих.Священнослужители решили прояснить официальную позицию Церкви и ответить на вопрос, могут ли православные христиане верить в инопланетян.

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