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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ты не просто MVP, ты настоящий народный любимец». «Чикаго» провел церемонию в честь Деррика Роуза

«Ты не просто MVP, ты настоящий народный любимец». «Чикаго» провел церемонию в честь Деррика Роуза

«Чикаго» отметил завершение карьеры самого молодого MVP во время встречи с командой под руководством его бывшего тренера Тома Тибодо.

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