«Беспокойство у людей достигло предела» Найк Борзов о чакрах, цензуре и судьбе русского рока

Найк Борзов — не просто один из знаковых героев в истории русского рока, на песнях которого выросло целое поколение россиян, но и музыкант, который продолжает держать руку на пульсе современной культуры и развиваться в совершенно неожиданных направлениях.
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