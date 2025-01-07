Перед визитом Трампа-младшего в Гренландию Дания решила сменить герб государства Датское королевство решило сменить один из главных своих символов – герб государства.
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Перед визитом Трампа-младшего в Гренландию Дания решила сменить герб государства Датское королевство решило сменить один из главных своих символов – герб государства.
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