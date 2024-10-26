24.10.2024С целью формирования отрицательного отношения учащихся к употреблению, вовлечение в распространение наркотических, психотропных веществ в Горбацевичской средней школе 24 октября прошел Единый урок ´Наркотики - путь в бездну´ .
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