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Единый урок ´Наркотики - путь в бездну´.

Единый урок ´Наркотики - путь в бездну´.

24.10.2024С целью формирования отрицательного отношения учащихся к употреблению, вовлечение в распространение наркотических, психотропных веществ в Горбацевичской средней школе 24 октября прошел Единый урок ´Наркотики - путь в бездну´ .

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