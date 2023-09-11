«Для тебя, мразь, навсегда»: Смольянинов пожаловался, что его презирают даже в Латвии

Oleg Prauskov Таких уродов и надо наказывать и говорить им в лицо 'ваши тёмные времена посуды,НАВСЕГДА "!!!!!Предателей не уважают нигде и никогда,во все времена!А он и есть таковой!Пусть чешет на стройку пособников,может на хлеб заработает.

Светлана Сурина Предателям никто не верит и все презирают. Не доходит до них, а зря.