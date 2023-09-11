Актёр-предатель Артур Смольянинов*. Стоп-кадр: t.me/alekseystefanov Сбежавший из России актёр Артур Смольянинов* дал интервью о жизни в Латвии.
«Для тебя, мразь, навсегда»: Смольянинов пожаловался, что его презирают даже в Латвии
Комментарии
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Oleg Prauskov
Таких уродов и надо наказывать и говорить им в лицо 'ваши тёмные времена посуды,НАВСЕГДА "!!!!!Предателей не уважают нигде и никогда,во все времена!А он и есть таковой!Пусть чешет на стройку пособников,может на хлеб заработает.
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1 час.
Светлана Сурина
Предателям никто не верит и все презирают. Не доходит до них, а зря.
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10 мин.
stas petrov
Это люди,добровольно отказавшиеся от Родины.Навсегда!Они,теперь всю свою оставшуюся жизнь будут тосковать.Нисколько не жалко.Невозможно жалеть мразь!
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7 мин.
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