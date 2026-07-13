Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Смерть главного российского уфолога: почему она вызвала много вопросов

В 2000-х годах Вадим Чернобров был главным телевизионным «охотником за НЛО» в России. Высокий бородатый путешественник, он регулярно появлялся в программах о паранормальном, с завидной энергией рассказывал о загадочных кругах на полях, тоннелях Медведицкой гряды и кыштымском карлике Алешеньке.

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