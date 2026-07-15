Axios: Трамп провёл совещание по расширению ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп провёл во вторник, 14 июля, совещание в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива.
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