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Axios: Трамп провёл совещание по расширению ударов по Ирану

Axios: Трамп провёл совещание по расширению ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп провёл во вторник, 14 июля, совещание в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива.

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