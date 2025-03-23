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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Демин: «Буду говорить по-русски, когда выиграем титул»

Университет Бригама Янга был сильнее Висконсина – 91:89. Команда прошла так далеко в третий раз за всю историю колледжа.

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