Спорить бесполезно: сможете найти логическую ошибку в этих утверждениях?

Логическая связность помогает нам делать обоснованные выводы и принимать решения. В обычной жизни это значит, что если у вас есть верные исходные данные, то и вывод, к которому вы придете, скорее всего, тоже будет правильным.
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