Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

141 подписчик

Спорить бесполезно: сможете найти логическую ошибку в этих утверждениях?

Спорить бесполезно: сможете найти логическую ошибку в этих утверждениях?

Логическая связность помогает нам делать обоснованные выводы и принимать решения. В обычной жизни это значит, что если у вас есть верные исходные данные, то и вывод, к которому вы придете, скорее всего, тоже будет правильным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх