Наз Рид остался в «Миннесоте» – 42 млн долларов за три года

Центровой «Миннесоты» Наз Рид (23 года, 206 см) договорился с клубом о новом трехлетнем контракте на 42 миллиона долларов с опцией игрока на последний год.
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