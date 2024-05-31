Преподаватель Заворотнюк Авангард Леонтьев рассказал о начале карьеры актрисы

Преподаватель Анастасии Заворотнюк народный артист России, актер театра и кино, профессор Авангард Леонтьев 31 мая в беседе с «Известиями» рассказал, как актриса начинала свою карьеру в театре после Школы-студии МХАТ.
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