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Нижегородская правда

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В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при покупке шаурмы

В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при покупке шаурмы

При выборе места, где готовят шаурму, важно обратить внимание на несколько ключевых аспектов, чтобы обеспечить безопасность и качество блюда, как подчеркнули эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества в беседе с RT.

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