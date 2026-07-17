В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при покупке шаурмы

При выборе места, где готовят шаурму, важно обратить внимание на несколько ключевых аспектов, чтобы обеспечить безопасность и качество блюда, как подчеркнули эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества в беседе с RT.
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