Прыжки с трамплина. Кубок мира. Хубер победил на полетном трамплине, Крафт выиграл общий зачет многодневки Raw Air

Соревнования завершились 17 марта. Прыжки с трамплина Кубок мира 3-й этап многодневки Raw Air Викерсунн, Норвегия 17 марта HS240, мужчины 1.
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