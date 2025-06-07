Театр абсурда
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Театр абсурда

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Слезливые фильмы о несчастных мигрантах: Враги России разрабатывают новое оружие. А цель - всё та же

Слезливые фильмы о несчастных мигрантах: Враги России разрабатывают новое оружие. А цель - всё та же

Царьград Фото: коллаж Царьграда Враги России разрабатывают новое оружие. Николай Севостьянов предположил, что скоро один за другим начнут выходить слезливые фильмы о несчастных мигрантах.

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