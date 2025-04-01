Жизель Бундхен, которая недавно стала мамой в третий раз, снялась в новом кампейне Marc O'Polo

Жизель Бундхен стала лицом весенней рекламной кампании Marc O'Polo. На снимках, сделанных фотографом Лахланом Бейли, 44-летняя супермодель позирует без бюстгальтера на фоне океана в бежевом плаще, белом брючном костюме и вязаной тунике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии