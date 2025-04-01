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Жизель Бундхен, которая недавно стала мамой в третий раз, снялась в новом кампейне Marc O'Polo

Жизель Бундхен, которая недавно стала мамой в третий раз, снялась в новом кампейне Marc O'Polo

Жизель Бундхен стала лицом весенней рекламной кампании Marc O'Polo. На снимках, сделанных фотографом Лахланом Бейли, 44-летняя супермодель позирует без бюстгальтера на фоне океана в бежевом плаще, белом брючном костюме и вязаной тунике.

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