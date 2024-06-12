20+ теплых фото с ароматом детства и вкусом лета

Пока машину времени еще не изобрели, возвращаться в детство можно только с помощью воспоминаний. Когда смотришь на старые снимки, кажется, будто ощущаешь запах свежескошенной травы, вкус бабушкиных пирогов и слышишь, как друзья кричат со двора: «А Маша выйдет?» И хочется открыть дверь и оказаться в том лете, когда тебе 10, впереди каникулы и много-много счастливых теплых дней.