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"Колония Украина" Европе больше не нужна. Украина говорит "Нет!" членству в ЕС

"Колония Украина" Европе больше не нужна. Украина говорит "Нет!" членству в ЕС

Украина отказалась от членства в ЕС! Так пишут сегодня европейские издания. Это действительно так. Но не надо удивляться .

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