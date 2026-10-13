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«Юнифрост» подал заявку на регистрацию товарных знаков с китайскими иероглифами

«Юнифрост» подал заявку на регистрацию товарных знаков с китайскими иероглифами

Один из крупнейших в России поставщиков морепродуктов и рыбы «Юнифрост» подал заявку на регистрацию товарного знака, выполненного двумя китайскими иероглифами.

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