Гусев: силы ПВО в Воронежской области ночью ликвидировали два беспилотника

Режим опасности в регионе сохраняется Два беспилотника самолетного типа были ликвидированы ночью в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале.
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