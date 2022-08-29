Боррель заявил о невозможности полного запрета на выдачу виз россиянам

Полный запрет на выдачу гражданам России шенгенских виз не получит единогласной поддержки в ЕС, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.
Полный запрет на выдачу гражданам России шенгенских виз не получит единогласной поддержки в ЕС, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.
Свежие комментарии