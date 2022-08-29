Аргументы и Факты

48 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Маленькая, затюканная страна. Скоро вся Европа будет обезличенной. Америка даст им новые имена.Вучич заявил, что...
  • Надежда Никитина
    Вы видно из этих.СМИ: убийцу Дугин...
  • Михаил Кукушкин
    У вас кругом нацики мерещатся-проверьтесь у психиатраСМИ: убийцу Дугин...

Боррель заявил о невозможности полного запрета на выдачу виз россиянам

Боррель заявил о невозможности полного запрета на выдачу виз россиянам

Полный запрет на выдачу гражданам России шенгенских виз не получит единогласной поддержки в ЕС, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх