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Аксёнов проголосовал на выборах депутатов Госсовета РК

Аксёнов проголосовал на выборах депутатов Госсовета РК

Глава Крыма Сергей Аксёнов отдал свой голос на проходящих в регионе выборах депутатов. «Голос каждого крымчанина – это вклад в развитие Крыма, в продолжение позитивных преобразований в нашей республике, в обновление власти на всех уровнях.

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