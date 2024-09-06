Аксёнов проголосовал на выборах депутатов Госсовета РК

Глава Крыма Сергей Аксёнов отдал свой голос на проходящих в регионе выборах депутатов. «Голос каждого крымчанина – это вклад в развитие Крыма, в продолжение позитивных преобразований в нашей республике, в обновление власти на всех уровнях.
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