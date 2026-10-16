Но когда именно выйдет эта программная платформа, и какая модель Galaxy получит её первым — неизвестно Samsung и Google, по данным инсайдера Schrodinger, работают над новым bynthatqcjv для устройств Galaxy.
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