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В Москве сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 600 килограммов сильнодействующих веществ

В Москве сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 600 килограммов сильнодействующих веществ

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа ликвидировали канал поставок лекарственных средств, оборот которых на территории РФ ограничен.

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