Pope Leo XIV made his first public appearance to those gathered at St. Peter's Square in the Vatican on Sunday after cancer surgery.
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