Целые районы Калуги останутся без воды

Причина отключения - ремонтные работы Калугаоблводоканала в районе дома №40 по улице Железняки, которые пройдут 5 февраля 5 февраля с 9:00 до 17:00 будет отключена вода в микрорайоне Силикатный, посёлке Железняки, деревне Карачево, на Воинской, Михалёвской, Осенней улицах, в Воинском переулке, на 1-м и 2-м Осенних проездах в Калуге.