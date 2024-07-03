«ВСУ драпанули сразу на 4,5 км, мощный прорыв ВС РФ»: Армия РФ прорвалась вглубь Нью-Йорка, враг оставил Юрьевку: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 03.07.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 3 июля 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 03.
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