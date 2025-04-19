Бывшая "Пацанка" Регина Колупаева задолжала 168 тысяч рублей приставам

Судебные приставы взыскали 168 тысяч рублей с экс-участницы шоу "Пацанки" Регины Колупаевой. Долги возникли из-за неуплаты кредитов и штрафов, включая нарушение порядка в суде Ленинградской области и административные правонарушения в Санкт-Петербурге.
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