Матвиенко дала оценку феминизму на Западе

Движение феминизма, в основе которого была идея равноправия женщин, обрело на Западе воинствующие настроения и превратилось в противостояние «против мужчин» и «против традиционных ценностей», заявила в интервью «Известиям» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 17 сентября на полях IV Евразийского женского форума.