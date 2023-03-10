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Диллон Брукс о Дрэймонде Грине: «Пусть продолжает говорить обо мне, чтобы я играл лучше»

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс в коротком интервью после победы над «Голден Стэйт» (131:110) подколол форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина.

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