Швед, Милутинов и Пойтресс – в символической пятерке 2-го раунда плей-офф Лиги ВТБ

Швед, Милутинов и Пойтресс – в символической пятерке 2-го раунда плей-офф Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку полуфинальной стадии плей-офф. В пятерку лучших игроков 2-го раунда плей-офф вошли: Алексей Швед, ЦСКА Лоренцо Браун, УНИКС Алекс Пойтресс, «Зенит» Джонатан Мотли, «Локомотив-Кубань» Никола Милутинов, ЦСКА.

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