Пострадавший в ходе массовой драки уроженец Узбекистана попросил полицию прекратить расследование административного дела по статье "Побои".
"Начальник, претензий нет": Спортсмены жёстко поставили на место пьяных мигрантов
Комментарии
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Владимир Козлов
У них свои подпольные залы и клубы. Эти осиные гнёзда надо выявлять и уничтожать.
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3 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Обязать ежеквартально нарко тесты в диспансерах всех пришлых, а для проверяющих ответственность и депортации тех кого покрывали с конфискацией имущества, лишении гражданства и депортации в те республики чьих граждан они покрывали. Ни кто из употребляющих, торгующих и распространяющий не должны остаться без ответственности... Трудовые колонии, депортации всех родственников и аулов, конфискация имущества у диаспор и их депортация, как организаторов и покрывателей бизнеса.
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3 час.
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