"Начальник, претензий нет": Спортсмены жёстко поставили на место пьяных мигрантов

АНГЕЛ АНГЕЛ

Обязать ежеквартально нарко тесты в диспансерах всех пришлых, а для проверяющих ответственность и депортации тех кого покрывали с конфискацией имущества, лишении гражданства и депортации в те республики чьих граждан они покрывали. Ни кто из употребляющих, торгующих и распространяющий не должны остаться без ответственности... Трудовые колонии, депортации всех родственников и аулов, конфискация имущества у диаспор и их депортация, как организаторов и покрывателей бизнеса.