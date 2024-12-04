В Воронежском зоопарке енотов и енотовидных собак переселили в новые вольеры

Уже 3 декабря животные переехали в свои новые жилища. Было принято решение, что первое время новоселы будут находиться только во внутреннем помещении, так как им, чтобы показаться воронежцам во всей красе, нужно сначала освоиться.
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