Эксперт по недвижимости Шавнев: семейную ипотеку берут россияне 35 лет

Россияне в среднем по семейной ипотеке (под 6%) берут двухкомнатные квартиры за 7 млн рублей. В основном, по этой госпрограмме кредиты оформляют россияне в возрасте около 35 лет, 50% из них - женщины (+5% за год).
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