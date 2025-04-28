Финансист Ермилова: лимит по кредиткам могут снизить за пополнение ими вклада

Международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, что лимит по кредитным картам россиян могут снизить за пополнение ими банковского вклада и возвращение средств на карту до уплаты процентов.
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