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Царьград

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Одни придумывают, другие — воплощают. Насколько близки к нам технологии "Звезды смерти"

Одни придумывают, другие — воплощают. Насколько близки к нам технологии "Звезды смерти"

Научная фантастика изобилует образчиками разрушительного оружия колоссальной мощи, способными вызывать катастрофы с помощью смертоносных лучей.

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