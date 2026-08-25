⚖️ В Черноморском районе осудили мужчину, который ударил знакомого связкой ключей в глаз 1 января компания знакомых распивала алкоголь в одном из частных домов.
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⚖️ В Черноморском районе осудили мужчину, который ударил знакомого связкой ключей в глаз 1 января компания знакомых распивала алкоголь в одном из частных домов.