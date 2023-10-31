Самые несовместимые пары для брака по знаку зодиака

Астрологи назвали три сочетания знаков зодиака, которым лучше не связывать себя узами брака.1. Лев и Овен Между этими знаками могут зародиться романтические отношения, но продлятся они до первого скандала.
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