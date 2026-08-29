Варшава направит делегацию на памятные мероприятия по жертвам УПА* на Украине

Польские политики едут в Волынскую область на памятные мероприятия.Правительство Польши официально объявило о направлении делегации высокопоставленных политиков в Волынскую область для участия в памятных мероприятиях, посвящённых жертвам преступлений УПА* и полякам, погибшим в 1939 году.
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