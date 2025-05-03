Кот запер своих хозяек на балконе в Биробиджане

В Биробиджане домашний кот кличке Бусик запер на балконе своих хозяек.Жительницы Биробиджана оказались заперты на балконе собственной квартиры на четвертом этаже, это случилось по вине их домашнего кота Бусика, сообщили в пресс-службе МЧС по ЕАО.