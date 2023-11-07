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Экс-игрок СКА Глазов заявил, что «Спартак» должен был выиграть 6:1: «Пора уже тренерам СКА браться за дело, ставить игру. Хоккеисты вышли на матч, не зная, что делать»

СКА уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. «Спартак» имел громадное игровое преимущество над СКА, правда, на протяжении всего матча не мог превратить его в голы.

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