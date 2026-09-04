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Нарышкин: европейское общество изнежено и не готово к противостоянию с Россией

Нарышкин: европейское общество изнежено и не готово к противостоянию с Россией

Европейское общество чересчур изнежено и не готово к масштабному вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

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