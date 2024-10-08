Главы Коммунистических партий Вьетнама и Франции встретились в Париже

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и президент страны То Лам принял национального секретаря Коммунистической партии Франции (ФКП) Фабьена Русселя и высокопоставленных должностных лиц ФКП 7 октября в Париже, передает VNA.
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