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Фанфик Хюррем и Мустафа: история любви и интриг

Фанфик Хюррем и Мустафа: история любви и интриг

Что, если бы Хюррем и Мустафа не были врагами, а стали самыми опасными союзниками — или чем-то большим? В этом фанфике история Османской империи переписывается заново: любовь, интриги и власть сплетаются в узел, который не разрубить даже ятаганом.

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