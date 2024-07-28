При столкновении автобуса с трактором на Кубани погиб ребенок

При столкновении автобуса и трактора под Сочи погиб несовершеннолетний пассажир и пять человек пострадали, сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
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